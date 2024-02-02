Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سجنها.. سعد لمجرد يوجّه رسالة لدنيا بطمة

Lebanon 24
02-02-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1159940-638424978900262120.jpg
Doc-P-1159940-638424978900262120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه النجم المغربي سعد لمجرد رسالة مساندة لمواطنته الفنانة دنيا بطمة، عقب إيداعها السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية "حمزة مون بيبي".

 
ونشر "المعلم" صورة لبطمة مرفقةً برسم قلب أبيض وتعليق جاء فيه: "الله يفرّج همك أختي دنيا".
Advertisement

وكانت الشرطة القضائية في مراكش قد ألقت القبض على دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء بمنزل إحدى صديقاتها، وأودعتها السجن قبل منتصف ليل الخميس.


يُذكر أن قضية "حمزة مون بيبي" بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد. واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.
 
 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-02-02
10:00 | 2024-02-02
09:58 | 2024-02-02
08:45 | 2024-02-02
06:15 | 2024-02-02
04:39 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24