بعد سجنها.. سعد لمجرد يوجّه رسالة لدنيا بطمة

وجّه النجم المغربي سعد لمجرد رسالة مساندة لمواطنته الفنانة دنيا بطمة، عقب إيداعها السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية "حمزة مون بيبي".





ونشر "المعلم" صورة لبطمة مرفقةً برسم قلب أبيض وتعليق جاء فيه: "الله يفرّج همك أختي دنيا".

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وكانت الشرطة القضائية في مراكش قد ألقت القبض على دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء بمنزل إحدى صديقاتها، وأودعتها السجن قبل منتصف ليل الخميس.





يُذكر أن قضية "حمزة مون بيبي" بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد. واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.