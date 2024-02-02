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فنون ومشاهير
في عيدها.. الفنان الشهير يعتذر لزوجته أمام الجميع
Lebanon 24
02-02-2024
|
15:00
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احتفل الفنان المصري كريم فهمي، بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوي. ونشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو، وثق خلاله اللحظات السعيدة التي جمعتهما.
واعتذر فهمي لزوجته أمام المتابعين عن كل اللحظات التي جعلتها تنزعج أو تتعب، موجها لها الشكر على عطائها المستمر له، لكونها أفضل زوجة وأم بحسب تعبيره.
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وأوضح فهمي أن مشاعره دفعته للتعبير عما بداخله أمام الجميع، مشددا على أن ميلاد زوجته دانيا يصادف في السادس من شباط، لكنه قرر الاحتفال به مبكراً ليكون الأول الذي يعايدها ويوجه لها رسائل حب.
المصدر: فوشيا
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