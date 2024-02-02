شاب يدعي تقديم أغنيات خاصة لفنانة معروفة.. والأخيرة: "ليس طبيعياً اعملوا له بلوك"!

كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن محاولة شخص وصفته بـ"الكاذب والمخادع"، الوصول إليها عبر التواصل مع المقربين منها، محذرة من التعامل معه.





وقالت الممثلة في تدوينة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، إن الشاب يدّعي أنه قدّم لي أغنيات خاصة، ونشر صورة من محادثة جرت بينه وإحدى المقربات منها، بيّن فيها الشاب أنه يرغب بالتواصل مع جوري ليتلقى الدعم منها.

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وحذّرت جوري من التعامل مع هذا الشاب، وتحدث مع أغلب متابعيها وطلب منهم المساعدة. وقالت: "لا أحد يرد عليه. أنا متأكدة أنه ليس طبيعياً وليس حقيقياً. لا أحد يرد عليه اعملوا له بلوك.. محاصرني من كل حتة".