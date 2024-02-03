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فنون ومشاهير
بسبب العفن.. نجمة عالمية تُغادر قصرها مع زوجها (صور)
Lebanon 24
03-02-2024
|
04:00
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تداولت وسائل الاعلام العالمية خبر إنتقال نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأميركي نيك جوناس من قصرهما في كاليفورنيا، بعد انتشار العفن في كل مكان نتيجة الأضرار الناجمة عن تسرُّب المياه.
وأوضحت التقارير الصحافية ان الثنائي تقدم بدعوى قضائية ضد صاحب العقار، على اعتبار أنه غشهما، حيث وقعت مشاكل في المسبح والمنتجع الصحي (سبا) في القصر العام 2020، وأدى ذلك إلى مشاكل بالعزل المائي الذي زاد من انتشار العفن.
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وجاء في الشكوى، في الوقت نفسه تقريبا، ظهر تسرب للمياه في منطقة الشواء على السطح وأدى هذا التسرب إلى إتلاف جزء من منطقة المعيشة الداخلية أسفل السطح مباشرة.
كما يزعم النجمان في الدعوى القضائية، أن "المشاكل التي يعاني منها المنزل جعلته مبنى غير صالح للعيش وخطرا من الناحية الصحية للسكن".
وتنص الدعوى على أن جوناس وشوبرا يسعيان عبر الوصي الخاص بهما إلى الحصول على تعويضات، إذ يقول محاموهم: يجب تعويض المدعي عن جميع تكاليف الإصلاح، وكذلك فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى الناجمة عن سلوك المدعى عليهم.
هذا ولم يتم تحديد التكاليف الدقيقة بعد لتلك الأضرار، ولكن وفقاً للشكوى، فإن مشاكل العزل المائي ستتجاوز قيمتها الـ 1.5 مليون دولار، وتقدر الأضرار العامة بحوالي 2.5 مليون دولار.
يذكر أن الثنائي يمتلكان العقار الفاخر منذ شهر أيلول 2019 وكلفهما 20 مليون دولار، بحسب موقع "Page Six".
والقصر يتألف من 7 غرف نوم، و9 حمامات، ومطبخا، وغرفة خاصة بالنبيذ يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعب كرة سلة داخليا وصالة بولينغ، ومسرحا منزلياً، وصالة ترفيه، ومنتجعا صحيًّا مع دش بخار، وغرفة معيشة كاملة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو.(لها)
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