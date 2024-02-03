بعمر الـ 70.. مخرج شهير يتزوج في حفل عائلي شاهدوا الصور

تزوج المخرج المصري عمر عبد العزيز من أماني صفوت، وذلك بعدما عقد الثنائي قرانهما في حفل عائلي.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور من زواج عمر عبد العزيز وأماني صفوت، وظهر فيها ابن شقيقه كريم عبد العزيز وميرفت أمين وشقيقه المخرج محمد عبد العزيز والد كريم، وعلقت على الصور بقولها: "مبروووك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز".

Advertisement

يُشار إلى أن عمر عبد العزيز يبلغ من العمر 70 عامًا، حيث إنه من مواليد أيار 1953، وقد تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني مساعد مخرج مع شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز في مجموعة من الأفلام منها: "عالم عيال عيال" عام 1976 بطولة رشدي أباظة وسميرة أحمد، كما شارك في إخراج أفلام "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "ألف بوسة وبوسة"، "انتبهوا أيها السادة"، "المحفظة معايا"، "رجل فقد عقله"، "بريق عينيك"، "مرسي فوق مرسي تحت"، "خلي بالك من جيرانك"، "غاوي مشاكل"، وغيرها.



وكان أول الأعمال التي أخرجها، فيلم "دعوة خاصة جدًا" عام 1982، ثم توالت أعماله ومنها: "اللعبة"، "ليه يا هرم"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "يارب ولد"، "هنا القاهرة"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرحان ملازم آدم"، "الكلام في الممنوع" ووغيرها.



وعام 2002 بدأ إخراج الأعمال التلفزيونية ومنها "أحلام مؤجلة"، "بين شطين ومية"، "أحزان مريم"، "الشارد"، "امرأة في ورطة"، "أهل الهوى"، "كلام نسوان".(لها)



