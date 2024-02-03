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فنون ومشاهير

عائلته أعلنت الخبر بحزن عميق... ممثل شهير في ذمة الله: تُوفي أثناء نومه

Lebanon 24
03-02-2024 | 07:00
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تُوفي الممثل كارل ويذرز عن عمر يناهز 76 عاما.
 
واشتهر ويذرز، الذي امتدت مسيرته المهنية إلى السينما والتلفزيون بدور "Apollo Creed" في سلسلة "روكي"، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الكوميدي "Happy Gilmore" لآدم ساندلر.
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وقبل احترافه التمثيل، كان كارل نجم كرة القدم في ولاية سان دييغو حيث لعب دور الظهير في فريق أوكلاند رايدرز واعتزل الرياضة في عام 1974.

ونعت عائلة ويذرز الممثل الشهير وقالت: "يغمرنا حزن عميق ونحن نعلن وفاة كارل ويذرز".

وقالت العائلة إن ويذرز توفي بسلام في أثناء نومه.

وجاء في رسالة النعي: "كان كارل رجلاً استثنائياً عاش حياة غير عادية، من خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفن والرياضة، ترك بصمة لا تمحى، وقد حظي بالتقدير في كافة أنحاء العالم وستبقى ذكراه عبر الأجيال، لقد كان أخاً وأباً وجداً وشريكاً وصديقاً". (روسيا اليوم)
 
 
وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر يناهز 76 عاما




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