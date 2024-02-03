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فنون ومشاهير

بعد ضجة خطوبتهما.. نزار الفارس: أحب حورية فرغلي وتصالحنا

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:00
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بعد مرور عدة أشهر على زعمه الارتباط بالفنانة المصرية حورية فرغلي التي نفتها الأخيرة في مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الإعلامي العراقي نزار الفارس لأول مرة، ليؤكد محبته للممثلة المصرية، والتصالح معها.
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ورفض الفارس في لقاء مصور على هامش ملتقى التميز والإبداع العربي في مصر، التعليق أو الحديث عن حلقته مع حورية فرغلي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

لكنه قال "أحب حورية.. وتصالحت معها"، مبيناً أنه لم يكن يقصد من وراء إعلان خطوبتهما في حلقة مصورة تصدر "الترند". (العربية)
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