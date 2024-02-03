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فنون ومشاهير

"عاشق المسرح"... وفاة فنان عربيّ بارز عن 76 عاماً (صورة)

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:34
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تُوفي المخرج والمؤلف والممثل المسرحي البحريني عبدالله السعداوي، اليوم السبت، عن عمر 76 عاما بعد مسيرة فنية حافلة.

ويعتبر السعداوي الذي يلقب بـ"عاشق المسرح" أحد أهم المسرحيين.

كما يُعدّ أحد مؤسسي مسرح "الشارقة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مسرح "السد" في دولة قطر. (فوشيا)
 
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عبدالله السعداوي
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