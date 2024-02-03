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فنون ومشاهير
بعد تصريحاته في السعودية.. إليكم حقيقة توقف مسلسل محمد إمام
Lebanon 24
03-02-2024
|
12:14
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أصدر المنتج السعودي حسن عسيري بياناً صحافياً كشف من خلاله حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن إيقاف تصوير مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، المقرر المنافسة به في موسم دراما رمضان 2024، على خلفية التصريحات التي ادلى بها إمام خلال تكريم والده عادل إمام في حفل joy awards.
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وقال عسيري في بيانه، إنه لم يتلق أي تعليمات من أي جهة حول إيقاف المسلسل، وبدأنا التصوير في 13 يناير الماضي، وتوقفنا مرتين لظروف سفر الممثلين وجداول ومواعيد التصوير لبعضهم ومنها التوقف من أجل حضور حفل joy awards لبطل المسلسل.
ونفى المنتج حسن عسيري جملة وتفصيلًا بصورة قاطعة الشائعات التي تداولت خلال الأيام الماضية حول إيقاف العمل، مضيفًا بالبيان: "هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة وكل ما ذُكر غير صحيح والتصوير مستمر بمشاركة فريق العمل بأكمله والجميع يعمل بأقصى طاقة ممكنة".
وأضاف: "نتوقف كل مرحلة تصوير أو الانتقال لموقع رئيسي جديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام وتحديدًا بعد مشاهد الأكشن الكبيرة والخطرة"، مؤكدًا أنه سعيد بهذه التجربة ومتفائل بردود الفعل التي من المقرر تلقيها حوله، نظرًا لطريقه الكتابة المختلفة وبالتكنيك الذي ينتهجه المخرج المميز أحمد شفيق.
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد إمام عدد كبير من النجوم منهم: مجدي كامل وكزبرة ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وأحمد عبد الحميد وأيمن عزب وصفاء الطوخي ودنيا ماهر وأحمد فتحي، إخراج أحمد شفيق.(مجلة لها)
المصدر:
لها
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