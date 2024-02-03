رغم أنّها داخل السجن.. حساب الفنانة المغربية على انستغرام لا يزال فعّالاً(صور)

رغم دخولها إلى السجن، تواصل صفحة الفنانة دنيا بطمة على انستغرام الدفاع عنها، من خلال الستوريهات والمناشير الداعمة لها.



ويحرص القائمون على الصفحة على مشاركة المتابعين بالأدعية والمطالبات بالعفو عن الفنانة المغربية بعد سجنها في حبس الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.

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ودشن جمهور دنيا حملة لدعمها وطالبوا بإعادة النظر في محاكمتها، مشددين على أنها بريئة ومظلومة. ودشن جمهور دنيا حملة لدعمها وطالبوا بإعادة النظر في محاكمتها، مشددين على أنها بريئة ومظلومة.





وكذلك ركز العديد من متابعيها على الشامتين بها، وأبدوا عن تعاطفهم الكبير معها. وكذلك ركز العديد من متابعيها على الشامتين بها، وأبدوا عن تعاطفهم الكبير معها.