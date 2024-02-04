ما سبب غياب زوج ماريتا الحلاني عن حفل عيد ميلادها؟

كشفت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني أن سبب غياب زوجها كميل أبي خليل عن حفل عيد ميلادها، يعود لانشغاله خارج لبنان، وذلك بعد تساؤلات الجمهور حول عدم وجوده في صور المناسبة السعيدة التي نشرتها.

وعلى صعيد آخر، نفت ماريتا خلال حوارها مع "فوشيا"، أخبار حملها، مستغربة لجوء بعض المتابعين إلى تكهن حدوث هذا الأمر من خلال ملاحظة أي تغييرات قد تطرأ على شكلها الخارجي.

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وأكدت أنها ليست حاملا، ولن تتردد في الإعلان عن القرار عند حدوثه، لأنه سيكون خبرا سعيدا لا يُمكن إخفاؤه، معلقة: سأعلنه بالطريقة نفسها التي أعلنت خلالها ارتباطي.

كما أبدت ابنة عاصي الحلاني استغرابها من الشائعات المتداولة حول ارتباط شقيقها الشيف دانة، قائلة: لم ترتبط بعد. غريب أنه لمجرد رؤية شاب مجهول الهوية في الصورة يظن المتابعون أنه العريس المستقبلي لدانة.

وتحدثت ماريتا عن الدعم الذي يحرص والدها عاصي تقديمه لعائلته، مؤكدة بأنه يحاول مساعدتهم في كل مرة يلجأون فيها إليه، مشيرة إلى أنها وشقيقها الفنان الوليد والشيف دانة يعتمدون على أنفسهم، وكل واحد منهم اختار طريقه الخاص.