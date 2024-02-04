أعلن الفنان اللبناني، مروان خوري، عن تصوير "ديو" غنائي مع الفنانة بلقيس فتحي من كلماته وألحانه، وتوزيع داني خوري، وإخراج الكليب بهاء خداج، على أن يتم طرحه في عيد الحب، بتاريخ الرابع عشر من شهر شباط الحالي.

Advertisement

وقال خوري لـ"فوشيا" إن الأغنية ستكون عاطفية جدا بعنوان "خدي الغمرات"، ويراهن على أنها ستحقق نجاحا كبيرًا عند الجمهور بعد الاستماع إليها.

وأضاف خوري أن فكرة "الديو" لم تكن وليدة اللحظة بينهما، بل كانت بلقيس طرحت عليه في وقت سابق تنفيذ عمل غنائي يجمعهما، فقام بتحضير أكثر من أغنية فاختارت عملين أحدهما باللهجة اللبنانية والآخر "ديو".

وأضاف خوري أن بلقيس فتحي تحترم فنّه ومسيرته، كما أنه يشيد بصوتها وتجربتها الغنائية خلال السنوات الماضية.





وحول ما إذا كان سيجمعه "ديو" غنائي مع فنان آخر، كشف الكاتب والملحن اللبناني أنه سيكون هناك "ديو" مشترك في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني "طرب" مع الفنان صابر الرباعي، سيتم عرضها قريبا. ولفت إلى أنه يحضر لأغاني "سينغل" خاصة به سيتم طرحها تباعا بعد "الديو" الذي يجمعه مع بلقيس فتحي.

كما علق النجم اللبناني على النجاح الذي حققته أغنية " كله وهم" الذي تعاون فيها مع مواطنته إليسا، قائلا: الجمهور أحبها كثيرا والعمل مع إليسا "بياخد تسويق" ويصل للمتابعين، فهي نجمة معروفة ولها جمهور عريض، وهناك ثلاث أغان جديدة تجمعنا سيتم طرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.