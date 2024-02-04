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فنون ومشاهير

هذا سبب تغيير إسم فيلم منى ذكي الجديد!

Lebanon 24
04-02-2024 | 07:21
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كشف المنتج محمد حفظي منتج فيلم "رحلة 404" عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغيير اسم الفيلم من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404".


وقال حفظي: "سعيد جدًا بوضع فيلم رحلة 404.. وكنت أشعر أنه فيلم جيد، ولو نظرنا الى آخر 10 سنين سنجد ان الأفلام الاجتماعية التي بطولاتها نسائية كانت تواجه تحديات في شباك التذاكر".
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وعن تغيير اسم العمل من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404"، أوضح حفظي أن "الرقابة لم تغير اسم الفيلم، بل كان نقاشها على بعض المشاهد فقط، وتغيير اسم الفيلم كان بسبب اننا لا نريد ان يمنع العمل في أي دولة عربية"، واضاف: "اعتبرنا ان الاسم يمكن ان يسبب مشاكل في بعض الدول العربية".


يذكر ان فيلم "رحلة 404" حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض في السينمات، ووصلت إيراداته في أقل من أسبوعي عرض أكثر من سبعة ملايين جنيه، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء جاميكا، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
المصدر: لها
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