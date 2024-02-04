13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
12
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هذا سبب تغيير إسم فيلم منى ذكي الجديد!
Lebanon 24
04-02-2024
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المنتج محمد حفظي منتج فيلم "رحلة 404" عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغيير اسم الفيلم من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404".
وقال حفظي: "سعيد جدًا بوضع فيلم رحلة 404.. وكنت أشعر أنه فيلم جيد، ولو نظرنا الى آخر 10 سنين سنجد ان الأفلام الاجتماعية التي بطولاتها نسائية كانت تواجه تحديات في شباك التذاكر".
Advertisement
وعن تغيير اسم العمل من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404"، أوضح حفظي أن "الرقابة لم تغير اسم الفيلم، بل كان نقاشها على بعض المشاهد فقط، وتغيير اسم الفيلم كان بسبب اننا لا نريد ان يمنع العمل في أي دولة عربية"، واضاف: "اعتبرنا ان الاسم يمكن ان يسبب مشاكل في بعض الدول العربية".
يذكر ان فيلم "رحلة 404" حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض في السينمات، ووصلت إيراداته في أقل من أسبوعي عرض أكثر من سبعة ملايين جنيه، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء جاميكا، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله يطل في فرنسا.. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
نصرالله يطل في فرنسا.. شاهدوا صورته!
14:42 | 2024-02-03
03/02/2024 02:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن مصرف لبنان و"صيرفة".. إقرأوا ما جرى!
Lebanon 24
عاجل عن مصرف لبنان و"صيرفة".. إقرأوا ما جرى!
14:57 | 2024-02-03
03/02/2024 02:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"مدينة خطيرة" قد يقصفها "حزب الله".. ما تم إعلانه غير عادي!
Lebanon 24
"مدينة خطيرة" قد يقصفها "حزب الله".. ما تم إعلانه غير عادي!
12:34 | 2024-02-03
03/02/2024 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
03:35 | 2024-02-04
04/02/2024 03:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تعلن لأول مرّة.. ماذا حصل قرب لبنان لحظة "هجوم حماس"؟
Lebanon 24
حقائق تعلن لأول مرّة.. ماذا حصل قرب لبنان لحظة "هجوم حماس"؟
14:00 | 2024-02-03
03/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:37 | 2024-02-04
ضحكة أكّدت المعلومة.. النجم الشهير يعود عن قرار اعتزاله
08:49 | 2024-02-04
أتذكرون الطفلة وفاء.. أصبحت شابة ونجم شهير يقدّم لها الدعم (صورة)
03:47 | 2024-02-04
في عيد الحب... مروان خوري يحمس الجمهور لـ"ديو" غنائي مع بلقيس فتحي
02:48 | 2024-02-04
جمهور نانسي عجرم أصبح يحزن عندما يسمع هذه الأغنية!
01:06 | 2024-02-04
ما سبب غياب زوج ماريتا الحلاني عن حفل عيد ميلادها؟
13:00 | 2024-02-03
رغم أنّها داخل السجن.. حساب الفنانة المغربية على انستغرام لا يزال فعّالاً(صور)
فيديو
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
04/02/2024 19:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
04/02/2024 19:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
04/02/2024 19:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24