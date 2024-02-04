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فنون ومشاهير

أتذكرون الطفلة وفاء.. أصبحت شابة ونجم شهير يقدّم لها الدعم (صورة)

Lebanon 24
04-02-2024 | 08:49
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عبّر النجم تامر حسني عن سعادته، بعد معرفته بأن الطفلة التي اختارها قبل سنوات في the voice kids بدأت خطواتها الأولى في عالم الفن.


وشارك النجم المصري متابعيه عبر خاصية "ستوري" بصورة للشابة وفاء بين الماضي والحاضر، وقدم لها الدعم المباشر.
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وكتب على الصورة: "تخيلوا القمر الصغنتوتة دي هي القمر الكبيرة دي كانت احدى أبطال فريقي في برنامج فويس كيدز والنهارده بتبدأ مشوارها مع منتج عظيم له فضل عليا وعلى أجيال كتير، حبيبي واخويا الكبير الأستاذ نصر محروس. بالتوفيق يا وفاء يا حبيبتي بالتوفيق فري ميوزك".



يذكر أن وفاء قد شاركت في عام 2017 في برنامج المواهب واختارت الانضمام لفريق تامر حسني حينها.
 
 
وتتعاون وفاء مع صانع النجوم المخرج نصر محروس في فيديو كليب بعنوان "وأنا لوحدي"، من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، تسجيل وميكس ماستر أمير محروس ستديو إم ساوند 2، ومن إخراج نصر محروس.
 
المصدر: لها
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