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فنون ومشاهير

بدا مُتعباً.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة ويُجري جراحة عاجلة (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2024 | 23:36
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بشكل مُفاجئ، تعرّض الفنان المصري علاء مرسي لأزمة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى وإجرائه جراحة عاجلة، مع خضوعه للفحوصات الطبية.

وفوجئ الجمهور بالفنان المصري شريف باهر، يطلب من الجمهور الدعاء لزميله علاء مرسي، خاصة أنه سيجري جراحة عاجلة أمس الأحد، وذلك رغم ظهور علاء مرسي بشكل طبيعي قبل أيام قليلة في إحدى المناسبات بصحبة عدد من زملائه.
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الأمر الذي أصاب الجمهور بالقلق، رغبة في معرفة ما يعانيه علاء مرسي وما الأسباب التي أدت إلى دخوله للمستشفى، وطبيعة الجراحة التي سيجريها.

زميله شريف باهر، ظهر في بث مباشر من داخل غرفة علاء مرسي في المستشفى، من أجل إطلاع الجمهور على الحالة الصحية لزميله.

علاء مرسي ظهر متعبا بعد إجراء الجراحة، وتحدث بكلمات بسيطة من أجل طمأنة الجمهور، ليؤكد على أنه بخير، قبل أن يكشف زميله عن تفاصيل حالته.

شريف باهر أكد أن زميله يعاني من مشاكل في القولون، ما استدعى إجراء الجراحة، على أن يجري بعدها مجموعة من التحاليل من أجل الوقوف على الحالة الصحية.

وأوضح علاء مرسي أنه سيغادر المستشفى يوم الثلاثاء، بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل من قبل الأطباء، ليمارس حياته بشكل طبيعي. (العربية)

 

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