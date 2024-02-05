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فنون ومشاهير

بعدما نصب عليها.. هكذا علّقت هيفا وهبي على مُعاقبة محمد وزيري

Lebanon 24
05-02-2024 | 00:34
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عقب قرار جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق محمد وزيري بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته، قالت الأخيرة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مساء أمس الأحد، إنها تثق بالقضاء المصري.
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وتابعت: "ربنا بياخد لي حقي، وأنا لن أقف عند أشخاص سرقوني، والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري، وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي، وأتمنى التواجد في موسم رمضان، ولكن بشرط وجود نص يناسبني."

وأضافت أنها منشغلة حاليا بتصوير فيلم يحمل عنوان "جوري"، بين لبنان ومصر، كما أنها تحضّر لفيلم آخر ستتحدث عنه في وقت لاحق.

وتابعت هيفا أن لديها طاقة كبيرة هذه الفترة وتريد تنفيذ أعمال كثيرة، معلقة: حاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي.

وأوضحت أنها طرحت أغنيتها الجديدة "وصلتلها" على جميع منصات الموسيقية، من كلمات محمود عبد الله، وألحان الموسيقار الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي سليمان دميان.

كما تحدثت هيفا عن حرب غزة، قائلة: "قلوبنا مع الفلسطينيين، وبسبب حرب غزة أجلت شغل كتير تضامنا معهم، ولكن عجلة الحياة بترجع وتكمل، وقلوبنا معهم".

وكانت جهات التحقيق في مصر قررت التحفظ على أموال وزيري، والذي يواجه مجموعة أحكام صدرت ضده بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات. (فوشيا)


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