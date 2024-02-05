14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
05-02-2024
|
02:33
A-
A+
A+
A-
اعتقلت الشرطة مغني الراب الأميركي كيلر مايك على هامش احتفال توزيع جوائز "غرامي"، أمس الأحد، مباشرة بعد فوزه بثلاث منها.
وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم الاحتفال.
Advertisement
ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة "هوليوود ريبورتر" عن أحد المسؤولين عن أمن الملعب أن مغني الراب أوقف في قضية لا علاقة لها بالاحتفال.
ولم ترد شرطة لوس أنجلوس على الفور عندما تواصلت وكالة "فرانس برس" معها.
وحصل كيلر مايك على ثلاث جوائز "غرامي" من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته "مايكل" خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.
وقال لوسائل الإعلام بعد فوزه "لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم".
وأراد كيلر مايك من خلال هذا الألبوم "أن يروي قصة فتى أسود نشأ في غرب أتلانتا، كي يرى العالم أن قصتنا لا تتعلق بكوننا ضحية وبالهزيمة، بل بأننا قادرون على الفوز والازدهار". (العربية)
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
05:30 | 2024-02-04
04/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
03:00 | 2024-02-05
05/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
05:00 | 2024-02-04
04/02/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
06:00 | 2024-02-04
04/02/2024 06:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:20 | 2024-02-05
قُبلات وأجواء رومنسية بين عارضة الأزياء الشهيرة وزوجها المذيع اللبناني (صور)
03:42 | 2024-02-05
بأجواء رومنسية.. بطلة "الثمن" تحتفل بعيدها برفقة خطيبها (فيديو)
03:29 | 2024-02-05
صرخت بأعلى صوت.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل والجمهور:"حرام جنت" (فيديو)
03:07 | 2024-02-05
بعد إصابتها بمرض نادر وابتعادها.. سيلين ديون تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها (فيديو)
02:03 | 2024-02-05
ملكة جمال لبنان ترقص بإثارة.. شاهدوا الفيديو
01:25 | 2024-02-05
"لابسة من غير هدوم".. ميريام فارس تُحيي زفافا بالامارات وترقص بغرابة! (فيديو)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
05/02/2024 11:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 11:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 11:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24