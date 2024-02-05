في أول رحلة بعد طلاقها.. إلى أين توجهت ياسمين عبد العزيز ؟

وجاء الإعلان عن انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في يوم عيد ميلاد النجمة المصرية، إذ نشرت ياسمين تدوينة مقتضبة جاء فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".ومن جهته، كرّر العوضي البيان نفسه على حساباته الموثقة، معبرًا عن أمله في أن يظل بينهما الاحترام والتقدير.وأثار انفصال الثنائي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنّ علاقتهما الزوجية كانت من أبرز العلاقات في الوسط الفني، إذ لطالما جذبا الأنظار بظهورهما معاً في مختلف المناسبات، كذلك قدّما أعمالاً درامية عدة.وكان الظهور الأخير لياسمين والعوضي معاً قبل طلاقهما بأيام، في حفل توزيع جوائز فنية بالقاهرة، فازا خلاله بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وأهدى العوضي الجائزة لزوجته.