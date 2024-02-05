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فنون ومشاهير

في أول رحلة بعد طلاقها.. إلى أين توجهت ياسمين عبد العزيز ؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 06:30
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تتصدر الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي في منتصف الشهر الماضي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت النجمة البالغة من العمر (44 عاماً)، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" فيديوهات وصور لها في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
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وظهرت عبد العزيز مرتدية عباءة سوداء، وقامت بتغطية شعرها بالحجاب.
 


وجاء الإعلان عن انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في يوم عيد ميلاد النجمة المصرية، إذ نشرت ياسمين تدوينة مقتضبة جاء فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومن جهته، كرّر العوضي البيان نفسه على حساباته الموثقة، معبرًا عن أمله في أن يظل بينهما الاحترام والتقدير.

وأثار انفصال الثنائي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنّ علاقتهما الزوجية كانت من أبرز العلاقات في الوسط الفني، إذ لطالما جذبا الأنظار بظهورهما معاً في مختلف المناسبات، كذلك قدّما أعمالاً درامية عدة.

وكان الظهور الأخير لياسمين والعوضي معاً قبل طلاقهما بأيام، في حفل توزيع جوائز فنية بالقاهرة، فازا خلاله بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وأهدى العوضي الجائزة لزوجته.
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