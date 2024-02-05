ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)

نشر فيليب ماهر، إبن جيري ماهر زوج الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، صورة تجمعه بزوجة والده، وقد أرفقها بالتعليق: "مع من أحملها بالقرب من قلبي".



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وتجدر الإشارة إلى أنّ ديانا وجيري ماهر رُزقا بابنهما الأوّل دانيال، قبل فترة قصيرة. أمّا ديانا، فردّت على فيليب قائلة: "انت حبي".