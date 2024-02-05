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فنون ومشاهير
للمرّة الثانية.. الفنانة الشابة تعلن اعتزالها
Lebanon 24
05-02-2024
|
14:05
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أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب عن اعتزالها مهنة التمثيل، للمرة الثانية.
وقالت إنجي في منشور عبر "فيسبوك": "بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخدة قرار نهائي اعتزال مهنة التمثيل، ودا أحسن قرار أخذته في حياتي... وبكنّ الاحترام والتقدير لكل زملائي".
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يُذكر أنها المرة الثانية التي تقرر فيها إنجي خطاب اعتزال الفن، بحيث كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2020، وبررت ذلك بقولها إن الموهبة وحدها لا تكفي، وأكدت أنها ضيّعت سنين عمرها في دراسة التمثيل والحصول على البكالوريوس في هذا المجال.
المصدر:
لها
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