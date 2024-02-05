Advertisement

فنون ومشاهير

للمرّة الثانية.. الفنانة الشابة تعلن اعتزالها

Lebanon 24
05-02-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1160998-638427642191034860.jpg
Doc-P-1160998-638427642191034860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب عن اعتزالها مهنة التمثيل، للمرة الثانية.
 

وقالت إنجي في منشور عبر "فيسبوك": "بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخدة قرار نهائي اعتزال مهنة التمثيل، ودا أحسن قرار أخذته في حياتي... وبكنّ الاحترام والتقدير لكل زملائي".
Advertisement


يُذكر أنها المرة الثانية التي تقرر فيها إنجي خطاب اعتزال الفن، بحيث كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2020، وبررت ذلك بقولها إن الموهبة وحدها لا تكفي، وأكدت أنها ضيّعت سنين عمرها في دراسة التمثيل والحصول على البكالوريوس في هذا المجال.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:05 | 2024-02-05
10:57 | 2024-02-05
08:00 | 2024-02-05
07:40 | 2024-02-05
06:30 | 2024-02-05
04:20 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24