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فنون ومشاهير
مُفاجأة من العيار الثقيل: قبل زواجها علاقة حب جمعت نجوى كرم بفنان لبناني شهير!
Lebanon 24
06-02-2024
|
01:40
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كشف الصحافي ايلي باسيل في بث مباشر مساء أمس الإثنين عبر حسابه على تطبيق انستغرام مُفاجأة مدوية.
فقد أعلن باسيل ان الفنانة نجوى كرم والفنان فارس كرم كانا على علاقة حب قبل ان يتزوج الأخير.
وأشار باسيل إلى ان عائلة الفنان فارس كرم رفضت هذه العلاقة فقام بعدها بالزواج من صديقة شقيقته هبة عزيز.
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وأكد باسيل ان كرم أحب زوجته هبة ولكن اختلاف طريقة العيش بينهما أدت إلى انفصالهما والبدء بمعاملات الطلاق.
وتفاجأ المُتابعون بالمعلومة التي كشفها باسيل حول علاقة الحب التي جمعت نجوى بفارس.
ويتردد مؤخرا ان نجوى تزوجت من رجل الأعمال الاماراتي عمر الدهماني في تشرين الثاني عام 2021 الذي يصغرها بـ 15 عاما.
وكان الدهماني إلى جانب نجوى خلال حضورها حفل Joy Awards الذي أقيم مؤخرا في السعودية، وانتشرت فيديوهات لهما معاً.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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