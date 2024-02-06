فنانة لبنانية تستمتع بوقتها على الثلج برفقة ابنتها (صور)

نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



واختارت قمر ان تقضي وقتا ممتعا على الثلج في إحدى المناطق اللبنانية الجبلية برفقة ابنتها "لونا".



وبدت قمر تستمتع بوقتها على الثلج بملابس بيضاء، كما نشرت فيديو لابنتها وهي تستكشف الثلج.

وقد أكد المتابعون ان لونا أصبحت نسخة عن والدتها.



