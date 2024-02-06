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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تستمتع بوقتها على الثلج برفقة ابنتها (صور)

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:20
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نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

واختارت قمر ان تقضي وقتا ممتعا على الثلج في إحدى المناطق اللبنانية الجبلية برفقة ابنتها "لونا".

وبدت قمر تستمتع بوقتها على الثلج بملابس بيضاء، كما نشرت فيديو لابنتها وهي تستكشف الثلج.
 
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وقد أكد المتابعون ان لونا أصبحت نسخة عن والدتها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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