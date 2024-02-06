بعد تنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. رسالة من محمد رمضان

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قدّم الفنان محمد رمضان شكره للمهندس نجيب ساويرس؛ لأنه أول المهنئين له بعد تنصيبه سفيرًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).وشارك رمضان صورة تجمعه بساويرس على حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، أرفقها بتعليق: "دايما سباق يا أعز الناس، أول الناس اللي باركت لي، وأول الناس اللي بشرتني".وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أمس الإثنين، تعيين محمد رمضان سفيرًا جديدًا له.وفي تعليقه الأول، قال محمد رمضان في تغريدة له: تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيراً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - CAF.ويأتي هذا التعيين بعد مشاركة محمد رمضان في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قدم أغنية الافتتاح الرسمية بالتعاون مع نجوم آخرين، ما جعله يعبر عن فخره بتمثيل العرب في هذه المناسبة الكبيرة.