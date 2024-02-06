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فنون ومشاهير
بعد الصلحة.. "روتانا" تروّج لأغنية شيرين
Lebanon 24
06-02-2024
|
09:30
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روّجت الصفحات الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لأول تعاون بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد انتهاء أزماتهما الفنية والقضايا المتبادلة بينهما.
ونشرت صفحات روتانا برومو قصير لأغنية "الدهب" التي تستعد شيرين عبد الوهاب لطرحها قريباً، وتداول جمهور شيرين على مواقع التواصل برومو الأغنية، متوقعين أن تكون من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين.
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وكانت شيرين قد كشفت الصيف الماضي عن استعدادها لطرح أربع أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد مع شركة روتانا.
وقالت شيرين في تصريحات إعلامية، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة: "ألبومي مع شركة روتانا في أربع أغاني منه نازلين، ويليهم أربع أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة"، وذلك عقب إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبد الوهاب في نيسان من العام الماضي.
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