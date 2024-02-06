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فنون ومشاهير

هل تزوّجت رولا شاميّة سراً من رجل أعمال... وهل هي حامل؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 11:35
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أثناء حلولها ضيفة على برنامج "عن جد" يوم أمس الإثنين، قالت الممثلة رولا شامية إنّها تزوّجت سرّاً برجل أعمال، يعيش خارج البلاد، منذ أكثر من سنة.

وأضافت أنّها أعلنت الخبر خلال الحلقة، لأنّها أصبحت حاملاً بشهرها الثاني.
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لكن المفاجأة، أنّ رولا ليست متزوّجة، وبطبيعة الحال ليست حاملاً، وإنّما أخبرت هذه القصّة في مُحاولة منها لإقناع الجمهور وضيوف ومعدّي البرنامج بأنّ ما تقوله صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أنّ من بين أفكار البرنامج، مُحاولة الضيوف إقناع الجميع بأنّ القصّة المتعلّقة بهم صحيحة أو خاطئة. (رصد لبنان 24)
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