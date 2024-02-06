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فنون ومشاهير

نجم "خرزة زرقا" يتحدّث عن تجربته الغنائية الأولى.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
06-02-2024 | 16:49
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تحدّث الممثل السوري معتصم النهار عن تجربته الغنائية الأولى، من خلال أداء شارة مسلسل "حب للايجار"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.
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وقال في لـ"فوشيا" إن تجربته الجديدة ستفاجئ الجمهور، مضيفاً: "العمل كتير حلو، وسيترك صدمة كبيرة عند المتابعين، والأيام كفيلة بالكشف عن مجريات الأحداث المميزة التي جمعتني بعدد كبير من النجوم".


وكشف نجم "خرزة زرقا" أن مسلسل "حب للإيجار" سيعرض بعد عيد الفطر مباشرة، عبر منصة شاهد وقناة "MBC"، على أن يتم إطلاق شارة المسلسل ضمن إطار الحملة الترويجية للعمل خلال شهر رمضان المبارك.

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