بعد شهر على الإنجاب.. شاهدوا آخر إطلالة لديانا فاخوري (صور)

نشرت الإعلامية ديانا فاخوري صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت ديانا خلال حضورها العرض الأول للفيلم اللبناني "المزرعة".

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وكانت ديانا وضعت منذ أقل من شهر مولودها الأول "دانيال"، علما انها متزوجة من جيري ماهر.





