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فنون ومشاهير

بعد أخبار زواجها بالسرّ.. هكذا علّقت ياسمين عز (صورة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 04:46
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ردت الإعلامية المصرية ياسمين عز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بمنشور على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن زواجها من أحد رجال الأعمال سراً.

ونفت ياسمين هذه الأخبار، مؤكدة أنها المرة الأولى والأخيرة التي تعلق فيها على مثل هذه الشائعات، قائلة: "دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة".
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وتابعت: "عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن عنه".
 
 
 
 
وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن زواج ياسمين عز من رجل أعمال بشكل سري، وقيل إنها انشغلت الفترة الماضية في تجهيز منزلهما، لهذا أخذت إجازة من برنامجها "كلام الناس."(لها)


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