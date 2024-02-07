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فنون ومشاهير

بعد أزمة صحيّة... وفاة شاعر وصحافي معروف جدّاً: "مع السلامة يا حبيبي"

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:07
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أعلنت الشاعرة ميّ منصور، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وفاة الشاعر والصحافي والفنان التشكيلي مجدي نجيب، بعد أزمة صحية.

وقالت ميّ: "الشاعر الكبير والصحفي والفنان التشكيلي وعمي وأبويا وصديقي مجدي نجيب في ذمة الله ورحمته.. راح لبراح أكبر بكتير من الدنيا.. وصدق شبهه.. مع السلامة يا حبيبي.. مع السلامة يا ميجو". (المصري اليوم)
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