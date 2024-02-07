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فنون ومشاهير

بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي"... شاهدوا ماذا فعلت!

Lebanon 24
07-02-2024 | 08:30
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بعدما نشرت فيديوهات كشفت فيها أنّ زوجها "دكتور فود" قام بخيانتها مع "تيك توكر" لبنانيّة، أطلت شروق على جمهورها بفيديو جديد على "فيسبوك"، حيث ظهرت وفي تضع الماكياج على وجهها.

وقامت لاحقاً بإعداد طبق الفاصولياء مع الأرز، ولفتت إلى أنّ إبنها حنا سيبدأ بأكل الطعام الشهر المقبل، من دون أنّ تذكر زوجها "دكتور فود" لأوّل مرّة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّه في يوم زواجها، قامت شروق وزوجها بإعداد الفاصولياء مع الأرز، وقاما بتوزيع الطبخة على المواطنين.
 
وأثار الفيديو جدلاً كبيراً، وقال العديد من المتابعين لشروق: "شو عم تطبخ ولا كأنو في شي"
 
 

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