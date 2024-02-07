بدت بنحافة زائدة وملامح مختلفة.. الفنانة الشهيرة تثير الكثير من الجدل هل هي مريضة؟

أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما بدت بنحافة مفرطة وملامح مختلفة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات".

شكل الفنانة الجديد، شكل مفاجأة للجمهور، وراح البعض للحديث عن السبب وراء هذه النحافة، وفيما اذا كانت مرضية.

وبدأت بعض الأخبار بالانتشار حول معاناة الصفي مع ورم "مرض السرطان" وانه سبب نحافتها المفرطة، لا سيما أنها سبقت وأن شاركت تجربتها مع المرض وخضوعها للكيماوي، حيث كشفت حينها أنها اصيبت بالعقم بسبب العلاج.



وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها، خرجنت الفنانة الكويتية للتوضح في فيديو جديد، وقالت: "أمس لأول مرة بهالكم الناس يقولولي فاطمة أنتي وايد ضعفانة.. احب اقولكم أنا وايد زايدة.. امس انا حاطة فلتر وقاعدة اصور من فوق".