Advertisement

فنون ومشاهير

"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1161721-638429201598899258.jpg
Doc-P-1161721-638429201598899258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أوّل تعليق لها، بعدما اتّهمتها شروق بأنّ زوجها "دكتور فود" خانها معها، سألت "التيك توكر" كاتريكسا أيوب في فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، شروق "شو كنتي عم تحسي، شو هل كره مش بس تجاهي أنا يمكن مع كتير بنات، شو هل الغيرة والمرض النفسي يلي عندك لتتهمي بنات بشرفن؟".
Advertisement
 
 
وأشارت أيوب إلى أنّ ما شاهدته اليوم على مواقع التواصل الإجتماعيّ أزعجها، وقالت لشروق: "يا عيب الشوم عليكي، الله يبعتلك حدا يحكي عن شرفك".
 
 
وأضافت أنّ شروق و"دكتور فود" قد يكونا نشرا هذه التسجيلات كيّ يُصبحا "تراند".
 
 
وقالت: "الله ما يسامحك يا شروق ويبعتلك حدا ينزلك دمعتك متل ما قهرتيني ونزلتيلي دمعتي".
 
 
وكانت "التيك توكر" شروق نشرت اليوم مجموعة من الفيديوهات، اتّهمت فيها زوجها "التيك توكر" "دكتور فود" بخيانتها مع أيوب، ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:06 | 2024-02-07
08:44 | 2024-02-07
08:30 | 2024-02-07
05:07 | 2024-02-07
04:46 | 2024-02-07
04:10 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24