"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"

في أوّل تعليق لها، بعدما اتّهمتها شروق بأنّ زوجها "دكتور فود" خانها معها، سألت "التيك توكر" كاتريكسا أيوب في فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، شروق "شو كنتي عم تحسي، شو هل كره مش بس تجاهي أنا يمكن مع كتير بنات، شو هل الغيرة والمرض النفسي يلي عندك لتتهمي بنات بشرفن؟".

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وأشارت أيوب إلى أنّ ما شاهدته اليوم على مواقع التواصل الإجتماعيّ أزعجها، وقالت لشروق: "يا عيب الشوم عليكي، الله يبعتلك حدا يحكي عن شرفك".

وأضافت أنّ شروق و"دكتور فود" قد يكونا نشرا هذه التسجيلات كيّ يُصبحا "تراند".

وقالت: "الله ما يسامحك يا شروق ويبعتلك حدا ينزلك دمعتك متل ما قهرتيني ونزلتيلي دمعتي".

وكانت "التيك توكر" شروق نشرت اليوم مجموعة من الفيديوهات، اتّهمت فيها زوجها "التيك توكر" "دكتور فود" بخيانتها مع أيوب، ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.