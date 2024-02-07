اكتفى بإجازة مدتها 24 ساعة.. الممثل المعروف يعود الى القاهرة لهذا السبب

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أفادت مجلة "لها" بأن الفنان أحمد عز انتهى أخيراً من تصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق 3" بالمملكة العربية السعودية وعاد الى القاهرة لتصوير ما تبقّى من مشاهده.ونقلت "لها" عن مصدر قوله إن المخرج طارق العريان قرر البدء بالتصوير في مصر الأربعاء، فور عودة فريق العمل من السعودية حيث اكتفى بإجازة مدتها 24 ساعة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من التصوير في المملكة.ويضم فيلم "أولاد رزق 3" الى جانب أحمد عز عدداً كبيراً من النجوم، منهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، إضافة الى عدد من النجوم العالميين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن تحت اسم القاضية.