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فنون ومشاهير

"التيك توكر" كاتريكسا تنشر أخر محادثة مع "دكتور فود": "شروق المهبولة بتحرّف الحكي"

Lebanon 24
08-02-2024 | 04:02
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بعدما اتّهمتها صانعة المحتوى شروق بأنّ زوجها "دكتور فود" خانها معها، نشرت "التيك توكر" اللبنانية كاتريكسا أيوب أخر محادثة بينها وبين "الدكتور فود"، لتؤكد لزوجته شروق أنها بريئة من تهمة الخيانة.
 
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وفي خاصية القصص عبر موقع "انستغرام"، أطلت كاتريكسا بمقطع فيديو، وقالت فيه: "ضليت نبّش أنا ورفيقتي على أخر مسج بعتلو ياها لدكتور فود، يلي قالت عنها شروق انو أنا بتحركش في، لأخر زلمة بالعالم".
 
وأضافت في فيديو أخر: "كلكن بتعرفو انو صار في شغل بيناتنا، صورنا فيديو سوا ودفعلنا وما رجع صار شي بيناتنا، ونحن رفقة عالسوشيل ميديا وما شفت منو شي غلط"، وتابعت: "هاي المبهولة المريضة النفسية، بتحرف الحكي، وهاي المسج بتفرجيكن".
 
وأكملت: "اخر مسج بعتلو ياها من 2023 ونحن هلا بـ 2024، شو ذكركن فيني، شو خصني".
 
 
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