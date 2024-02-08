"التيك توكر" كاتريكسا تنشر أخر محادثة مع "دكتور فود": "شروق المهبولة بتحرّف الحكي"

بعدما اتّهمتها صانعة المحتوى شروق بأنّ زوجها "دكتور فود" خانها معها، نشرت "التيك توكر" اللبنانية كاتريكسا أيوب أخر محادثة بينها وبين "الدكتور فود"، لتؤكد لزوجته شروق أنها بريئة من تهمة الخيانة.

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وفي خاصية القصص عبر موقع "انستغرام"، أطلت كاتريكسا بمقطع فيديو، وقالت فيه: "ضليت نبّش أنا ورفيقتي على أخر مسج بعتلو ياها لدكتور فود، يلي قالت عنها شروق انو أنا بتحركش في، لأخر زلمة بالعالم".