بدء عرض فيلم "المزرعة"

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يسعدنا أن نعلمكم اننا اطلقنا فيلم سينمائي جديد بعنوان "المزرعة" مساء ٦ شباط، خلال حفل إستقبال ضخم جرى في غراند سينماز في مجمع "ABC" فردان.مشاهير الفن بالإضافة إلى وسائل الإعلام كانوا حاضرين على السجادة الحمراء، للاحتفال بإطلاق الفيلم مع أبطاله: وسام حنا، عبد الحي فرحات (عبود)، ميرفا قاضي، ميشال حوراني، رولا شامية، مالك محمد، عهد ديب، اليكو داوود، انطوانيت عقيقي، طوني عاد، شربل زياده، فيصل اسطواني، وغيرهم من نخبة ممثلي لبنانhttps://we.tl/t-Veoh2zz7V7أحداث الفيلم متنوعة، حيث أن وسام شاب لبناني، استشهد والده الضابط في الجيش اللبناني، على يد الجيش السوري في إحدى المعارك، مما ولّد لديه حقدًا تجاه السوريين.سيتعرف وسام على عبّود وهو طفل سوري صاحب خيال واسع، أصبح لاجئًا في لبنان بعد أن دُمّر منزله في سوريا، وسكن مع عائلته في المزرعة التي يملكها وسام.تغيير كبير سيحدثه عبّود بشخصية وسام سيساعده للعودة الى إنسانيته والتخلي عن تعصبه، وفي المقابل دور كبير لوسام ليعيش عبّود حياة كريمة يستحقها كل طفل.يعالج الفيلم مواضيع التعصّب، الطبقيّة، حقوق الطفل، والعلاقات الإنسانيّة التي تتخطى التمييز العرقي، الدين والجنسية، بقالب سلس يحاكي جميع الأعمار..."المزرعة" من كتابة فؤاد يمين، رامي عوض وأنطوني حموي، إخراج نديم مهنا، إنتاج شركة أن. أم. برو. وبدأ عرضه في جميع دور السينما في لبنان اعتبارًا من الثامن من الشهر الحالي وهو مصنف كفيلم عائلي ولكافة الفئات العمرية.مرفقاً تجدون معلومات عامة حول الفيلم باللغتين العربية والإنجليزية، وللمزيد، الرجاء تحميل كافة المواد الإعلامية من صور وفيديوهات من خلال الرابط التالي: https://we.tl/t-Cc0tQxrGYZالروابط الخاصة بالفيلم:إعلان الفيلمhttps://youtu.be/MJ7hl3U44N8#TheFarmMovie