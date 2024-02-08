Advertisement

فنون ومشاهير

واحدة من كلماته وألحانه.. تامر حسني يطلق أغنيتين جديدتين اليوم

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1162108-638430090367552726.jpg
Doc-P-1162108-638430090367552726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطلق الفنان المصري تامر حسني اليوم الخميس أغنيتين جديدتين له ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، والذي سبق له طرح أولى أغنياته خلال فيلمه السينمائي الأخير "تاج".

وأكد حسني في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اعتزامه إطلاق الأغنيتين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، عبر قناته في "يوتيوب"، لافتاً إلى أن إحداهما من كلماته وألحانه.
Advertisement

وتحمل الأغنية الأولى اسم "موضوع رجوعنا" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، فيما تحمل الثانية اسم "ولا يهمك"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.
وكان من المقرر أن يصدر تامر حسني ألبوم "هرمون السعادة" خلال فصل الصيف العام الفائت 2023، إلا أنه تأخر حتى العام الجاري 2024.

وعن سبب التأخير قال في منشور له: لكل الحلوين اللي بيسألوا عن باقي الأغنيات أنا قسمتهم على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في وقت تاني عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:51 | 2024-02-08
12:30 | 2024-02-08
12:00 | 2024-02-08
11:15 | 2024-02-08
08:07 | 2024-02-08
04:38 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24