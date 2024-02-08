واحدة من كلماته وألحانه.. تامر حسني يطلق أغنيتين جديدتين اليوم

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يطلق الفنان المصري تامر حسني اليوم الخميس أغنيتين جديدتين له ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، والذي سبق له طرح أولى أغنياته خلال فيلمه السينمائي الأخير "تاج".وأكد حسني في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اعتزامه إطلاق الأغنيتين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، عبر قناته في "يوتيوب"، لافتاً إلى أن إحداهما من كلماته وألحانه.وتحمل الأغنية الأولى اسم "موضوع رجوعنا" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، فيما تحمل الثانية اسم "ولا يهمك"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.وكان من المقرر أن يصدر تامر حسني ألبوم "هرمون السعادة" خلال فصل الصيف العام الفائت 2023، إلا أنه تأخر حتى العام الجاري 2024.وعن سبب التأخير قال في منشور له: لكل الحلوين اللي بيسألوا عن باقي الأغنيات أنا قسمتهم على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في وقت تاني عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله.