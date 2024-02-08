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فنون ومشاهير

أوّل تعليق لـ"دكتور فود" بعدما اتّهمته زوجته بخيانتها... هذا ما قاله عن فيديوهات شروق

Lebanon 24
08-02-2024 | 11:15
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في أوّل ردّ له، بعدما قامت زوجته "التيك توكر" شروق بالإعلان أنّه يخونها مع "التيك توكر" كاتريكسا، قال جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" عبر صفحته على "فيسبوك":
 
"لن أدخل بلعبة الكلام الكثير والقيل والقال أمام كل ما حصل معي في الساعات الأخيرة، ولن أقوم بأي ردّ فلست من محبّي الردود.
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ولكن احتراما لمتابعيني سأكتفي بتوضيح واحد لمرّة واحدة، لأقول أن جورج ديب المعروف ب دكتور فود لم يقم بايذاء أي شخص طوال حياته بأي نوع من الأذيّة، وانّ كلّ ما ورد في الفيديوهات لا يمتّ للحقيقة بصلة بأي شكل من الأشكال.
كما انّ أخلاقي تفرض عليّ الاعتذار من كل مشاهد وكل شخص مسّت كرامته في الفيديوهات المنتشرة".
 
 
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