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فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ يُثير الكثير من الجدل: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟"
Lebanon 24
08-02-2024
|
15:07
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رأى الممثل وجيه صقر، أنّ "الزواج مؤسسة فاشلة، لأنّ مجتمعنا ذكوريّ".
وانتقد صقر خلال مقابلة، أنّ يتزوج الرجل بامرأة "مش بايس تمها إلا امها" بحسب قوله، وأضاف: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟ عالقليلة بتعرف ريحة تمها الصبح، بركي طلعت باردة".
وأثار تصريح صقر الكثير من الانتقادات، وخصوصا وأنّه أيّد المساكنة قبل الزواج.
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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
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