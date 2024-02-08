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فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ يُثير الكثير من الجدل: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟"

Lebanon 24
08-02-2024 | 15:07
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رأى الممثل وجيه صقر، أنّ "الزواج مؤسسة فاشلة، لأنّ مجتمعنا ذكوريّ".
 
 
وانتقد صقر خلال مقابلة، أنّ يتزوج الرجل بامرأة "مش بايس تمها إلا امها" بحسب قوله، وأضاف: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟ عالقليلة بتعرف ريحة تمها الصبح، بركي طلعت باردة".
 
 
وأثار تصريح صقر الكثير من الانتقادات، وخصوصا وأنّه أيّد المساكنة قبل الزواج.
 
 
 
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