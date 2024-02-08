ممثل لبنانيّ يُثير الكثير من الجدل: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟"

رأى الممثل وجيه صقر، أنّ "الزواج مؤسسة فاشلة، لأنّ مجتمعنا ذكوريّ".

وانتقد صقر خلال مقابلة، أنّ يتزوج الرجل بامرأة "مش بايس تمها إلا امها" بحسب قوله، وأضاف: "كيف بدك تتجوز وحدة ما نايم معها من قبل؟ عالقليلة بتعرف ريحة تمها الصبح، بركي طلعت باردة".

وأثار تصريح صقر الكثير من الانتقادات، وخصوصا وأنّه أيّد المساكنة قبل الزواج.