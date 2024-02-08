Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الاعتداء على "رابر" شهير.. هذا ما قاله زميله الرابر المعروف

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1162217-638430332940496150.jpg
Doc-P-1162217-638430332940496150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّر مغنّي الراب ويجز عن استياءه الشديد من حادثة اعتداء أحد أعضاء فريق راب مصري شهير على الرابر المصري زياد ظاظا، والتسبّب بإصابته بجروح خطِرة.
 
وكتب ويجز من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" منشواً قال فيه: "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن"، مضيفاً: "أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم إن فيه جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل أي اعتداء على أي فنان أو حد. بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤوليتهم من تصرف الشاب ده، وبطلب من كل المنظّمين والمعلنين وقف التعامل معاه، ومتأكد إن القانون هيجيب حق الناس دي اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي، وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".
Advertisement

يشار الى أن عدداً من الأشخاص قد اعتدوا على مطرب الراب المصري زياد ظاظا في منطقة المعادي، وتبين أن هؤلاء الأشخاص يتبعون لأحد أعضاء فريق راب مصري فني معروف إعلامياً باسم "معادي تاون مافيا".

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:08 | 2024-02-09
15:07 | 2024-02-08
12:51 | 2024-02-08
12:30 | 2024-02-08
12:00 | 2024-02-08
11:15 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24