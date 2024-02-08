بعد الاعتداء على "رابر" شهير.. هذا ما قاله زميله الرابر المعروف

عبّر مغنّي الراب ويجز عن استياءه الشديد من حادثة اعتداء أحد أعضاء فريق راب مصري شهير على الرابر المصري زياد ظاظا، والتسبّب بإصابته بجروح خطِرة.

وكتب ويجز من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" منشواً قال فيه: "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن"، مضيفاً: "أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم إن فيه جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل أي اعتداء على أي فنان أو حد. بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤوليتهم من تصرف الشاب ده، وبطلب من كل المنظّمين والمعلنين وقف التعامل معاه، ومتأكد إن القانون هيجيب حق الناس دي اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي، وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".

Advertisement



يشار الى أن عدداً من الأشخاص قد اعتدوا على مطرب الراب المصري زياد ظاظا في منطقة المعادي، وتبين أن هؤلاء الأشخاص يتبعون لأحد أعضاء فريق راب مصري فني معروف إعلامياً باسم "معادي تاون مافيا".



