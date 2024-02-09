دخل في غيبوبة.. فنان شهير ينجو من الموت (صورة)

روى الفنان المصري مصطفى حشيش تفاصيل نجاته من الموت وإنقاذه في اللحظات الأخيرة بعد نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة إثر دخوله في غيبوبة خلال الأيام الماضية.



وقال حشيش إنه تناول جرعة زائدة من الأنسولين، تسبّبت بدخوله في غيبوبة، قائلاً: "دخلت في غيبوبة سكر، لكن ربّنا ستر ولحقوني الحمد لله، أنا مريض سكر وتناولت جرعة زائدة من الأنسولين فدخلت في غيبوبة، وفوراً اتنقلت للمستشفى، وأسعفوني والحمد لله حالياً حالتي أفضل وخرجت من المستشفى".

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يُذكر أن مصطفى حشيش أثار الفترة الماضية جدلاً بعد حديثه عن عمل المرأة، إذ أكد رفضه التام لعمل المرأة المتزوّجة، حيث قال في تصريحات إعلامية: "بشوف الحالة دي سلبية جداً والمفروض الست المتجوّزة تبطّل شغل، وجوزها يجبرها على كده حتى لو هيعيشها على قد مرتّبه".



وبرّر مصطفى حشيش موقفه بالقول: "أنا لما اتجوّزت مراتي مقدّمتش ليها مهر، وما طلبتش منهم يجيبوا لي حاجة، وقلت لهم عاوزها بشنطة هدومها فقط، علشان لما أجيب فازة وأنا بشتغل وأتعصّب عليها، لما تيجي تنضّف البيت وتنضّف الفازة تعرف أنا قد إيه تعبت علشانها، لكن لو الفازة جاية بسهولة هتكسرها، ولازم كل ست تعيش على قد دخل جوزها وما تشتغلش".(لها)





