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فنون ومشاهير

زواج هايلي وجاستن بيبر على وشك الانهيار.. ما كشفه مصدر عن علاقتهما مفاجىء جدّاً

Lebanon 24
09-02-2024 | 05:17
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بعد خمس سنوات من الزواج، يبدو أن علاقة النجم الكندي جاستن بيبر وعارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر على المحك، وذلك لعدة أسباب، أهمها الإنجاب.

ونقل مصدر مقرب من الثنائي لموقع InTouch أن جاستن وهايلي يواجهان مشاكل زوجية كبيرة وصلت إلى نقطة الانهيار.
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وأضاف المصدر قائلًا: جاستين متشبث بهذه العلاقة، ويعتمد على هايلي كثيرًا عاطفيًّا ونفسيًّا، لكن هناك أوقاتا تريد هايلي إنهاء الأمر، لتستعيد استقلاليتها مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن جاستن وهايلي يتشاجران كثيرًا بسبب علاقات قديمة كانا قد مرا بها في الماضي، فضلًا عن مسألة إنجاب الأطفال.

وأضاف: لقد مرا بالكثير من التقلبات، لذا يتفاجأ المقربون منهما من استمرار علاقتهما لفترة طويلة.

لفت المصدر إلى أن هايلي تظهر مستوى أعلى من النضج مقارنة بجاستن، قائلاً: هايلي كبرت وأصبحت ذات شخصية قوية، كعارضة أزياء، وتعلمت كيفية التعامل مع التوتر، في حين أن جاستن بقي طفلاً، إذ تعتبره هايلي طفلاً غير ناضج في بعض الأحيان. (فوشيا)
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