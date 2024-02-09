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فنون ومشاهير
"عندي فكرة" تتخطّى حاجز الـ19 مليون!
Lebanon 24
09-02-2024
|
23:00
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تخطّت أغنية "عندي فكرة" للفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش، حاجز الـ19 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.
ولاقت الأغنية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، تفاعلاً كبيراً من جمهور لمجرد ومحنوش، إذ تصدّرت قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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يذكر أن الفيديو كليب من إخراج نويل باسيل، واستمر تصويره لمدة ثلاثة أيام في دبي، استخدم خلالها نويل أحدث التقنيات السينمائية لتظهر نتائجها في جمالية الكليب التي انعكست في حب الجماهير له.
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