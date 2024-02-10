"ولعت" مُجدداً بين دكتور فود وشروق.. هاجمها في بث مباشر (فيديو)

يبدو ان الخلاف عاد مجددا بين دكتور فود وزوجته صانعة المحتوى "شروق" فقد قامت الأخيرة بنشر فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" ثم حذفته بعد ثوان، أكدت فيه ان الفيديوهات التي نشرتها مؤخرا والتي أثارت فيها بلبلة عن خيانة زوجها لها هي صحيحة، مؤكدة بذلك انه خانها فعلا.

من جهته، قام دكتور فود بمهاجمة زوجته في بث مباشر، مؤكدا ان لا أحد قام بتغيير دينه أو ترك عائلته من أجله .



وأكد دكتور فود ان كل ما أثير في الفترة الأخيرة هو كذب ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وقال: "انا ابن عيلة وعندي اخوة بنات وهيدي الشي مش لقلنا ولا من شيمنا والكل بيعرف انا ابن مين ومين عيلتي ولا منخون."

وكانت شروق نشرت فيديوهات أشارت فيها إلى خيانة زوجها الدكتور فود مع "تيك توكر" لبنانية تدعى كاتريسكا، مشيرة إلى انه ترك ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أشهر في الفندق ليذهب إلى حبيبته.



وذكرت شروق ان الدكتور فود يبيع منتجات غير صالحة لزبائنه.



ثم اعتذرت شروق على نشر الفيديوهات وقالت: "كل شخصين يحصل بينهما مشاكل، أعتذر من جمهوري ومن زوجي على الفيديوهات التي انتشرت قبل أيام، وأنا كنت متضايقة جدا ولم يكن من المفترض أن يتم نشر هكذا أمر على السوشيال ميديا".



وتابعت شروق: "أنا وزوجي بدأنا بهذه الامبراطورية معا من الصفر وبنينا كل منتجاتنا من الصفر، ولم نؤذي أي شخص في عمرنا ولم نطرح في السوق أي منتج سيء ولم نأخذ يوما أي شيء من أي شخص... نحن بنينا كل شيء من الصفر ووصلنا الى هذه المرحلة".





