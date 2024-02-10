بعد ارتباطهما سراً.. ممثلة لبنانية تطل رسميا مع زوجها (صور)

نشرت الممثلة جيسي عبدو ورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت جيسي وهي تُشارك في حفل خاص في دبي وكان برفقتها زوجها المنتج مفيد الرفاعي صاحب شركة "MR7" للإنتاج في ظهور نادر لهما.

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وكانت جيسي أكدت مؤخرا زواجها من الرفاعي، وكشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" الذي يعرض على شبكة "mbc" عن بعض تفاصيل علاقتها مع الرفاعي، قائلة إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشددة على أنها تفضّل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.



ولفتت إلى أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.



يُذكر ان جيسي شاركت مؤخرا في مسلسل "عرابة بيروت" وحققت نجاحا كبيرا.



