مفاجأة مدوية.. هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟

Advertisement

من جديد، عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للعمل مع زوجها الفنان حسام حبيب، حيث تواجد الثنائي رفقة بعضهما خلال الأيام الماضية أكثر من مرة في أحد استوديوهات الصوت بالقاهرة.وعلم موقع "فوشيا"، أن عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب بدأت منذ ظهورها الأخير في المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني الماضي، حيث كان يرافقها وهو من وضع لها اختيارات الأغنيات التي قدمتها في حفل "جوي أوردز".وكشفت المصادر لـ"فوشيا" أن حسام حبيب كان قد ظهر في الصورة من جديد، بعد أن انقطعت علاقة شيرين عبد الوهاب بالطبيب المصري تامر سليم الذي كان قد ظهر رفقتها في حفلها برأس السنة الذي أقيم في دبي.وأكدت المصادر، احتمالية عودة العلاقة الزوجية بين الثنائي من جديد، خلال الأيام المقبلة، إذ رفض الثنائي خلال الساعات الماضية تأكيد زواجهما من جديد لإصدقائهما المقربين.وكانت شيرين وحبيب، انفصلا رسميا في الخامس عشر من شهر كانون الأول الماضي، بعد زيجة استمرت ما يقرب من 5 سنوات.وتصاعدت الخلافات بين النجمين طيلة الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، وعلى إثره لم يظهر حبيب مع زوجته أثناء الحفل.وانفجرت الأزمة بينهما بعد أن قام حبيب بتأجيل حفل شيرين الذي كان من المقرر أن يُقام في العاصمة اللبنانية، بيروت، نهاية الشهر كانون الأول الماضي دون العودة لها. (فوشيا)