رامي صبري يكشف سبب عدم تكرار تقديم دويتو مع أصالة

كشف الفنان رامي صبري عن حقيقة تكرار تعاونه مع الفنانة السورية أصالة نصري، في دويتو غنائي جديد بعد أغنية "مش فاكر"، والتي تعاونا خلالها في عام 2012، بجانب الحديث عن ألبومه الجديد النهايات أخلاق.

وقال رامي صبري: "أصالة خلاص عملت معاها أحلى دويتو في الدنيا، فخلاص المفروض يكون الدويتو واحد بس لأي فنان".

وعن كواليس أغنية "بين الحيطان"، من ألبومه "النهايات أخلاق"، قال: "أغنية بين الحيطان، كنت عارف أنها هتطلع تريند وهتبقى رقم واحد، وأنا كنت حاسس إنه ممكن تعمل حاجة، وهي دراما مختلفة عن الدرامات العادية وكلامها ولحنها وتوزيعها تحسها راب شوية وده إداه طعم مختلف عشان كده اتسمعت".

وتابع: "النهايات أخلاق أغنية عظيمة وأنا بحبها أوي، وهي نفس الاتجاه بتاع أغنية حياتي مش تمام، ويمكن خير، أنا ماسك الموضوع وبطور فيه والحمد لله بينجح مع الناس".

( لها)