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فنون ومشاهير

نانسي عجرم وجينفر لوبيز تغنيان في دبي

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:00
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أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء حفل افتتاح فندق One&Only One Za'abeel بمدينة دبي، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة من توقيع دار الأزياء الفرنسية Hervé Léger.
اختارت نانسي لإطلالتها فستانًا باللون النيلي انسدل بطريقة انسيابية مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، تميَّز بفتحة صدر عريضة على شكل حرف V، فيما جاء ضيقًا للغاية، وانتهى بشراشيب طويلة انسدلت للأسفل مانحةً إياها لمسة دراماتيكية أنيقة أثناء حركتها.
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وأكملت صاحبة أغنية "مانجا وتفاح" إطلالتها المثيرة، بتسريحة شعر مموجة اسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا وملفتًا في الوقت ذاته ارتكز على الظلال البرونزية والأرجوانية، فيما طبَّقت أحمر شفاه بلون "النود".
ولإضفاء مزيد من الجمال والبريق، تزيَّنت بمجوهرات ألماسية من توقيع دار المجوهرات العالمية "تيفاني آند كو".

وقدَّمت نانسي وصلة غنائية في الحفل إذ أدت أشهر أغانيها القديمة والحديثة، من بينها "بدنا نولع الجو"، و"تيجي ننبسط"، و"مانجا وتفاح"، وغيرها.
وتفاعل الجمهور مع أداء نانسي، فظهرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو ترقص على أنغام أغانيها بحماسة، ورافقتها زميلتها سارة أبي كنعان، التي تألقت بفستان مخملي باللون الخمري.


على الجهة الأخرى، اختارت إدارة فندق One&Only One Za'abeel النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز للغناء في افتتاح الفندق الأضخم في دبي، والذي يمتد لثلاثة أيام بحضور نجوم وشخصيات من مختلف العالم.

وأحيَت جينيفر الحفل بتقديم أشهر أغانيها، وتألقت بجامبسوت وردي من الترتر البرَّاق، فيما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة مسدلة خصلات شعرها بطريقة مموجة إلى الخلف. 
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