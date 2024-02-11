"Voice" يعود بموسم جديد.. من هم أبطاله؟

أعلن الفنان اللبناني، وسام حنّا، مشاركته في الموسم الثاني من المسلسل السوري "voice" (تأليف زهير الملا وإخراج أمير نعمو) الذي انتهى من تصويره قبل أيام.

ونشر حنّا تيزير العمل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والذي جمعه مع باقة من الممثلين السوريين.

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وفي هذا السياق، ذكرت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن وسام حنا ومواطنه بيار داغر كانا الممثلين اللبنانيين الوحيدين الذين شاركا في الموسم الثاني من مسلسل "فويس" الذي صوّر في دمشق أخيراً.

وأضافت المصادر أن الموسم الأول من العمل الذي لعبت بطولته نادين الراسي والممثل السوري ميلاد يوسف، تعرّض لمشاكل عدة. فرغم انتهاء تصويره في شباط 2023، إلا أن الممثلة اللبنانية نادين الراسي أعلنت انسحابها منه لاحقاً.

يومها، صرّحت نادين لبرنامج "المجهول" الذي يعرض على قناة "lbci" اللبنانية، أنها لم تستطع إكمال تصوير المشروع بسبب سوء الوضع في سوريا. وأوضحت أنّ الشركة تذرّعت بغياب العديد من المستلزمات الضرورية، بحسب تصريحاتها.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن المخرج أمير نعمو انتهى من تصوير "فويس" قبل أسبوعين تقريباً، وسجّل المغني رضا شارة المسلسل وسيكون له ظهور خاص في العمل السوري، على أن يكشف قريباً عن المنصة التي ستعرضه. ولم يُعرف عما إذا سيكون المشروع ضمن خريطة رمضان 2024 أو أنه خارجها.

على الضفة نفسها، قالت المصادر لـ"فوشيا" إن بيار داغر اتفق مع الشركة المنتجة على الموسم الثالث من "voice"، ولكن لم يحدّد بعد موعد تصويره.





يذكر أن مسلسل "فويس" يتألف من 10 حلقات ودار الجزء الأول منه حول فتاة تعاني من اضطراب ثنائي القطب وصراعها في الحياة.

وشارك في المسلسل مجموعة ممثلين، من بينهم: ميلاد يوسف، عدنان أبو الشامات، روبين عيسى، وائل زيدان وغيرهم.