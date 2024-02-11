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فنون ومشاهير

نسرين طافش تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. وتتصدر الترند

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:00
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احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد الحب قبل ثلاثة أيام من موعده الرسمي، الرابع عشر من شهر شباط، وأجرت جلسة تصوير لهذه المناسبة شاركتها للجمهور عبر حسابها في إنستغرام.
وأطلت نسرين ببدلة حمراء كاملة من تصميم إسلام سعد، وبعدسة المصور سامح السباعي، ومكياج أحمد شوقي وتصفيف شعر ماهر ديركي، وتصدرت الترند على إثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها على نطاق واسع بين المتابعين.
وأشاد الكثير من محبي الفنانة على إطلالتها الجديدة، فيما علقت نسرين عليها بالقول: dramatic valentine’s mode.
 
 
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وعلى الصعيد الفني، تشارك نسرين طافش بمجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها مسلسل "بدون مقابل" المقرر عرضه في شهر رمضان.
وتدور أحداث مسلسل "بدون مقابل" حول خلية إرهابية، يحاول رجال أمن التصدي لها وعرقلة مخططاتها، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.
وستلعب نسرين طافش بطولته إلى جانب كل من النجم هاني رمزي وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وداليا البحيري.
كما تقدم نسرين طافش دور امرأة جميلة لديها عقدة من الرجال في فيلم "السيستم"، إذ تخوض عدة تجارب فاشلة تؤثر على حياتها الاجتماعية، وتتعرض شخصيتها للعديد من المشكلات التي تؤثر على علاقتها بالمجتمع من حولها.
وأعلن المخرج أحمد البنداري طرح فيلم "السيستم"، الذي يجمع بين أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، في دور العرض اعتبارًا من السابع من شباط الحالي، وانضمام العمل رسميا إلى قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024.
ويدور الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق، إضافة إلى عدد من الضيوف الخاصين، منهم: ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، محمود البزاوي، إضافة إلى المذيعة الأردنية رندا جبر.
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