20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كان مُقررا في عيد الحب.. إلغاء حفل روبي في لبنان يُثير جدلاً
Lebanon 24
12-02-2024
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الإعلان عن إلغاء حفل الفنانة المصرية روبي الذي كان مقرراً إقامته في بيروت، بمناسبة عيد الحب، أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المعلومات المتداولة أن ضعف الإقبال على شراء التذاكر كان السبب الأبرز لإلغاء الحفل، لكن مصادر نفت لـ"فوشيا" هذا السبب جملةً وتفصيلا.
Advertisement
وأضافت المصادر أن الجمهور اللبناني متشوق للقاء روبي، لكن أسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة حالت دون إقامة السهرة الغنائية المنتظرة في موعدها المحدد الذي كان في 17 شباط الحالي.
وأكدت المصادر أنه جرى الاتفاق منذ عشرة أيام تقريباً على قرار إلغاء الحفل، وتحديد موعد جديد له في وقت لاحق، مشيرة إلى أنه عند اتخاذ قرار التأجيل كانت وصلت الحجوزات لنحو 600 شخص، وكان من المتوقع وصولها لألف شخص يوم إقامة الحفل، وهو العدد المخصص لمقاعد السهرة الغنائية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك إصرارًا من قبل الجهة المنظمة على إقامة حفل روبي، وذلك بعد غياب المغنية المصرية بضع سنوات عن الجمهور اللبناني.
وكانت الاستعدادات للحفل الذي كان سيقام على مسرح "o Beirut" بدأت منذ نحو شهر، وكان مقرراً أن يشاركها فيه الـ"دي جي" أصيل، الذي روّج للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن روبي لديها شعبية واسعة في لبنان، ويطالب الجمهور دائماً بإقامة حفلات لها في بيروت، لكن الأخيرة من النادر أن توافق على تلك الدعوات بسبب انشغالاتها. ولفتت المصادر إلى أن أسعار بطاقات الحفل تراوحت بين 75 و300 دولار. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم خروجه من المستشفى... "أبو سليم" منزعج وعائلته غاضبة جدّاً ما السبب؟
Lebanon 24
رغم خروجه من المستشفى... "أبو سليم" منزعج وعائلته غاضبة جدّاً ما السبب؟
06:44 | 2024-02-11
11/02/2024 06:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "شاليه" في البترون... ما عُثِرَ في داخلها غير متوقّع أبداً
Lebanon 24
مداهمة "شاليه" في البترون... ما عُثِرَ في داخلها غير متوقّع أبداً
06:08 | 2024-02-11
11/02/2024 06:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:51 | 2024-02-12
تيم حسن يعيش قصة حب مستحيلة!
03:34 | 2024-02-12
بغاية الجمال.. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجهور (صور)
01:53 | 2024-02-12
الموت يؤلم زوجة نائب متني.. هكذا أعلنت الخبر (صور)
00:36 | 2024-02-12
بدت كراقصة شرقية.. شاهدوا ماذا فعلت نادين نسيب نجيم في عيدها (فيديو)
23:00 | 2024-02-11
نسرين طافش تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. وتتصدر الترند
15:08 | 2024-02-11
"Voice" يعود بموسم جديد.. من هم أبطاله؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24